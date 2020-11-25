Политика

20:36 25.11.2020

Кравчук заявил решительный протест делегации РФ в ТКГ из-за убийства украинского военнослужащего Минкина на Донбассе

1 мин читать
Кравчук заявил решительный протест делегации РФ в ТКГ из-за убийства украинского военнослужащего Минкина на Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью 24 ноября от пули российского снайпера военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина.

"Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании", - говорится в сообщении на Фейсбук-странице делегации Украины в ТКГ в среду.

Украинская делегация в ТКГ выражает свои искренние соболезнования родным и близким солдата, погибшего за Украину, а также - коллективу 72-й омбр в связи с потерей боевого товарища.

 

Теги: #ткг #донбасс #военный #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 25.11.2020
Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ официально определить свою позицию по выполнению Парижских договоренностей Нормандской четверки до конца года

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ официально определить свою позицию по выполнению Парижских договоренностей Нормандской четверки до конца года

20:05 25.11.2020
Украинская делегация в ТКГ инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Группы

Украинская делегация в ТКГ инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Группы

17:12 24.11.2020
РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

12:07 20.11.2020
Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом - Минреинтегации

Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом - Минреинтегации

18:27 19.11.2020
РФ отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности, очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября – делегация Украины в ТКГ

РФ отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности, очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября – делегация Украины в ТКГ

14:46 19.11.2020
Гуманитарная подгруппа ТКГ начала заседание: обсуждается разблокирование работы КПВВ

Гуманитарная подгруппа ТКГ начала заседание: обсуждается разблокирование работы КПВВ

09:55 19.11.2020
Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания рабочих подгрупп

11:11 18.11.2020
Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

10:56 18.11.2020
Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

05:46 17.11.2020
В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук призвал российскую делегацию ТКГ официально определить свою позицию по выполнению Парижских договоренностей Нормандской четверки до конца года

Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

Избранная президентом Молдовы Санду планирует первые встречи после инаугурации с лидерами Румынии и Украины

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете – ОПЗЖ

Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС

Кабмин уполномочил Криклия подписать финсоглашение с ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт Украины II"

Глава ЕК видит с появлением вакцин свет в конце туннеля пандемии

В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков

Избранная президентом Молдовы Санду планирует первые встречи после инаугурации с лидерами Румынии и Украины

Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА