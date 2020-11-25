Кабмин уполномочил Криклия подписать финсоглашение с ЕИБ по проекту "Городской общественный транспорт Украины II"

Кабинет министров Украины уполномочил министра инфраструктуры Владислава Криклия подписать финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании проекта "Городской общественный транспорт Украины II".

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании в среду.

Согласно проекту, Украина привлечет заем в размере EUR200 млн, которые будут направлены на обновление парков общественного транспорта в ряде украинских городов.

"Проект "Городской общественный транспорт II" будет предусматривать закупку исключительно электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Это не только позволит существенно снизить уровень выбросов в городах, но и максимально приблизит нас к европейским стандартам", - цитируется глава Мининфраструктуры на сайте министерства.

Криклий добавил, что уже предварительно определены 18 городов-участников проекта - Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Окончательный перечень городов будет сформирован после ратификации финансового соглашения с банком.

Источник: https://mtu.gov.ua/news/32409.html