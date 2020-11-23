Политика

09:52 23.11.2020

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

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Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

 Кандидат на мост мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил своего соперника, действующего мэра города Андрея Садового, с которым вышел во второй тур местных выборов, который состоялся в воскресенье, с победой.

"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ", - написал Синютка в понедельник утром на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил за поддержку жителей города, отдавших за него свои голоса. "Спасибо 83 тысячам львовян, которые поверили в мои желания и профессиональные способности обеспечить прекращение хаотичных застроек, решение транспортного коллапса, строительство новых школ и садов, искоренение коррупции", - написал Синютка.

Как сообщалось, по результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове, за Садового проголосовало 61,5% избирателей, за Синютку - 36,1%.

В первом туре выборов мэра, который состоялся 25 октября, Садового поддержали 40,09% проголосовавших львовян, Синютку 31,1%.

 

Теги: #львов #садовый #выборы #синютка
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