Политика

00:36 20.11.2020

Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

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Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предварительные соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там очерчены", - сказал он в интервью изданию "Громадське".

Кравчук отметил, что решения, которые принимались в Париже 9 декабря одобрил также президент России Владимир Путин.

"Поэтому если кто-то не выполняет, или Россия, или ОРДЛО, а это и есть подопечные России, то они блокируют тот документ, который одобрил и Путин. Делегация Украины в ТКГ должна и будет действовать так, чтобы выполнять те решения, которые были принят 9 декабря в "Нормандском формате" в Париже. И это будет главным при решении вопроса, быть или не быть следующей встрече", - подчеркнул глава украинской ТКГ.

 

Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-ne-perehodit-nikakih-krasnyh-linij-po-voprosam-donbassa-intervyu-s-leonidom-kravchukom

Теги: #кравчук #украина #встреча #нормандия
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