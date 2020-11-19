Политика

19:42 19.11.2020

Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

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Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

Акции протеста в Беларуси, начавшиеся после оглашения выборов президента страны 9 августа, не носят антироссийского характера, заявила экс-кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг.

"На вопрос (премьер-министра Нидерландов - ИФ) об отношениях с Россией Светлана ответила, что белорусская революция не имеет антироссийского характера, она продемократическая", - говорится в сообщении штаба Тихановской в Telegram.

Кроме того, в ходе встречи Тихановская заявила, что "для народа Беларуси очень важно, чтобы дела о нарушении прав человека были переданы в Международный уголовный суд в Гааге".

Она объявила о создании центра универсальной юрисдикции в Вильнюсе, который будет заниматься сбором данных "о преступлениях режима против мирных белорусов", проинформировали в штабе политика.

Помимо этого, "на встрече обсудили и экономические санкции против предприятий, связанных с Лукашенко", введение которых сейчас рассматривает Евросоюз, отмечается в сообщении.

Также Тихановская осведомила Рютте о трагическом инциденте со сторонником оппозиции Романом Бондаренко, который скончался в больнице после попытки помешать неизвестным снять с забора символ оппозиции - бело-красно-белые ленточки - в одном из районов Минска.

Кроме того, она рассказала премьер-министру "про репрессии активных дворовых и районных сообществ и террористические операции силовиков против мирного населения", сообщили в штабе политика.

Тихановская заявила, что белорусы нуждаются в помощи мирового сообщества, и добавила, что поддержка демократии и прав человека не является вмешательством в дела другого государства, добавили там.

Глава правительства Нидерландов в ходе встречи поинтересовался судьбой политзаключенных в Беларуси, на что Тихановская сообщила, что, по данным правозащитников, сейчас в республике 125 "узников совести". При этом, отметила она, в стране не возбуждено ни одного уголовного дела о насилии и пытках мирных протестующих.

"Премьер-министр высказал слова восхищения белорусским народом", - говорится в сообщении штаба, а также заявил, что Нидерланды продолжают помогать Беларуси - королевство уже выделило $1,6 млн на поддержку гражданского общества.

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату. И хотя 23 сентября в Минске состоялась не анонсировавшаяся заранее инаугурация Лукашенко, в ЕС и США не признают его легитимным президентом.

Теги: #нидерланды #тихановская #беларусь #премьер
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