Политика

18:27 19.11.2020

РФ отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности, очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября – делегация Украины в ТКГ

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РФ отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности, очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября – делегация Украины в ТКГ

Российская сторона отказалась провести заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы по политическим вопросам и безопасности, очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности, российская сторона отказалась. Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября", - сообщается на официальной странице украинской делегации в Фейсбук.

 

Теги: #рф #ткг
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