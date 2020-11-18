В НАТО напомнили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних реформах

Решение, принятое на бухарестском саммите НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса и что план действий по членству будет следующим шагом на этом пути, остается в силе, однако Альянс ожидает от Украины дальнейшего сосредоточения на внутренних реформах, заявила директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне.

"Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. Относительно реформ, которым привержена Украина, очень важно, чтобы они были имплементированы, проводились и приносили результаты. Вот почему я хочу подчеркнуть, что решение, принятое на бухарестском саммите, как и раньше, существует. Но я также хочу подчеркнуть, что НАТО ожидает, что Украина продолжит фокусироваться на внутренних реформах, потому что успешная имплементация реформ - это лучший способ для дальнейшего продвижения к членству", - сказала Клейне на "круглом столе" "Отношения Украина-НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе" в Киеве в среду.

Она отметила, что ее родине, Латвии, понадобилось десять лет "очень тщательной и тяжелой работы" для проведения настоящих, регулярных реформ на пути к членству в Альянсе.

"Предоставление плана действий по членству не предопределяет никаких решений по членству в НАТО. НАТО сильно поддерживает продолжающиеся реформы Украины в секторе безопасности и обороны. Очень важно, что эти реформы проводятся всеобъемлющим образом. Важно, что в течение этого процесса все аспекты принимаются во внимание, такие как усиление мер по борьбе с коррупцией, демократический контроль и гражданский контроль над украинскими Вооруженными силами и институциями по безопасности", - подчеркнула Клейне.