Политика

15:15 18.11.2020

В НАТО напомнили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних реформах

2 мин читать
В НАТО напомнили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних реформах

Решение, принятое на бухарестском саммите НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса и что план действий по членству будет следующим шагом на этом пути, остается в силе, однако Альянс ожидает от Украины дальнейшего сосредоточения на внутренних реформах, заявила директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне.

"Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. Относительно реформ, которым привержена Украина, очень важно, чтобы они были имплементированы, проводились и приносили результаты. Вот почему я хочу подчеркнуть, что решение, принятое на бухарестском саммите, как и раньше, существует. Но я также хочу подчеркнуть, что НАТО ожидает, что Украина продолжит фокусироваться на внутренних реформах, потому что успешная имплементация реформ - это лучший способ для дальнейшего продвижения к членству", - сказала Клейне на "круглом столе" "Отношения Украина-НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе" в Киеве в среду.

Она отметила, что ее родине, Латвии, понадобилось десять лет "очень тщательной и тяжелой работы" для проведения настоящих, регулярных реформ на пути к членству в Альянсе.

"Предоставление плана действий по членству не предопределяет никаких решений по членству в НАТО. НАТО сильно поддерживает продолжающиеся реформы Украины в секторе безопасности и обороны. Очень важно, что эти реформы проводятся всеобъемлющим образом. Важно, что в течение этого процесса все аспекты принимаются во внимание, такие как усиление мер по борьбе с коррупцией, демократический контроль и гражданский контроль над украинскими Вооруженными силами и институциями по безопасности", - подчеркнула Клейне.

Теги: #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 18.11.2020
Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному согласию в действиях – глава Фонда после разговора с Зеленским

20:18 17.11.2020
Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

20:03 17.11.2020
Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

08:42 17.11.2020
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме

08:30 17.11.2020
В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

В Украине за сутки выявлено 11 968 заболевших COVID-19

07:56 17.11.2020
В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

В Раде планируют разработать законопроекты по выходу из конституционного кризиса

07:15 17.11.2020
Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

05:46 17.11.2020
В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

В Харькове неизвестный избил 71-летнего завкафедрой одного из вузов, он скончался в больнице

03:36 17.11.2020
Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

01:27 17.11.2020
Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

Степанов: осложнения случаев заболевания COVID-19 наблюдается у молодых людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

В Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по е-декларированию и деятельности КС

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию вопроса с кассовыми аппаратами для ФЛП и проведет в среду срочное совещание

Синютка с незначительным отрывом опережает Садового во 2-ом туре выборов мэра Львова - опрос Socis

До конца года Рада должна рассмотреть возобновление конкурсов на госслужбу и отмену нормы о «политических увольнениях» - Корниенко

МИД уже работает над организацией визита Санду в Украину - Кулеба

Корниенко: Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, рано или поздно придется сокращать госслужащих

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов - Корниенко

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

В Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по е-декларированию и деятельности КС

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА