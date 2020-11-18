Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО остается – Корниенко

Опция продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях" у Верховной Рады остается, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2020 года (включительно).



Полный текст интервью с первым замглавы фракции "Слуга народа", лидером одноименной партии Александром Корниенко будет опубликован на сайте агентства.