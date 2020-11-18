Политика

10:05 18.11.2020

Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО остается – Корниенко

1 мин читать
Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО остается – Корниенко

Опция продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях" у Верховной Рады остается, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2020 года (включительно).


Полный текст интервью с первым замглавы фракции "Слуга народа", лидером одноименной партии Александром Корниенко будет опубликован на сайте агентства.

Теги: #корниенко #особый_порядок #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 18.11.2020
Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

10:36 18.11.2020
Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

10:29 18.11.2020
Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

10:07 18.11.2020
Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

19:58 14.11.2020
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

17:22 13.11.2020
Киев подготовил новые детали к Плану действий по Донбассу: проработано восстановление контроля над границей, демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей - источник

Киев подготовил новые детали к Плану действий по Донбассу: проработано восстановление контроля над границей, демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей - источник

15:18 13.11.2020
Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого" – Госпогранслужба Украины

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого" – Госпогранслужба Украины

14:47 13.11.2020
Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

14:39 13.11.2020
Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

11:19 11.11.2020
"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ – Корниенко

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ – Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

ПОСЛЕДНЕЕ

25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

Байден прослушает брифинг по вопросам нацбезопасности, но без участия правительственных чиновников - СМИ

Разумков: надо сосредоточиться на решении проблем, а не на политических амбициях

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

"Евросолидарность" требует от НАБУ расследовать расхищение коронавирусного фонда

Лидеры Украины и парламент должны противостоять вызовам, возникшим после решения КС - посол ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА