Политика

14:25 17.11.2020

Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

2 мин читать
Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

Украина получила хорошего союзника в лице лидера президентских выборов в Молдове Майи Санду в противостоянии с РФ, считает народный депутат, лидер политической партии "Голос" Кира Рудик.

"Уверена, что в лице Майи Санду мы получили хорошего союзника в борьбе против Кремля. Уверена, украинский народ сможет рассчитывать на поддержку Молдовы, если администрация президента Владимира Зеленского будет предпринимать попытки провести незаконные выборы на оккупированном Донбассе", - сказала Рудик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что Санду - прозападная реформатор, которая знает как и намерена вести свою страну к достойной европейской жизни.

"И я считаю, наши страны должны объединиться в борьбе против коррупции, против олигархата, направить усилия на помощь в преодолении бедности и на интеграцию в европейское сообщество", - подчеркнула Рудик.

По словам народного депутата, в последние годы отношения между Молдовой и Украиной оставляли желать лучшего, поскольку президент Игорь Додон строил внешнюю политику в лучших традициях сторонника Кремля. "И из-за неоднозначных заявлений пророссийского политика относительно Крыма мы не могли говорить о дружеских и партнерских отношениях между нашими странами", - отметила парламентарий.

Санду же, по словам Рудик, напротив, очень тепло относится к Украине и уже заявляла, что планирует радикально изменить отношения наших государств.

Народный депутат отметила, что у Украины и Молдовы общие беды - это коррупция, олигархат и порожденная ими бедность, а также "русский мир под боком".

Она напомнила, что еще будучи премьером Молдовы, Санду обвинила украинскую власть времен Петра Порошенко в коррупционном сотрудничестве с администрацией молдавского олигарха Влада Плахотнюка, которое "способствовало выживанию сепаратистского руководства в Приднестровье". По мнению лидера партии, подобные вещи недопустимы в цивилизованном мире.

"Санду неоднократно заявляла о полной поддержке территориальной целостности Украины и высказывала слова уважения украинцам, которые погибли, защищая суверенитет своей страны. Она осуждала незаконные выборы в оккупированной российскими силовиками Абхазии, поддерживая территориальную целостность Грузии. Поэтому с нашей стороны тоже должны быть сделаны четкие и последовательные шаги для улучшения сотрудничества с Молдовой", - сказала Рудик.

Конституционный состав украинского парламента – 450 народных депутатов. В Верховной Раде текущего IX созыва 422 нардепа, из них во фракции "Голос" – 19.

Теги: #рф #голос #молдова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 17.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

03:36 17.11.2020
Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Российского актера Трубинера включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

20:49 16.11.2020
Украина должна иметь стратегическое терпение в отношениях с Молдовой, убежден Яременко

Украина должна иметь стратегическое терпение в отношениях с Молдовой, убежден Яременко

17:23 16.11.2020
Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

16:35 16.11.2020
Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

13:35 16.11.2020
В "Голосе" хотят провести внеочередное заседание Рады, на котором уволить Степанова

В "Голосе" хотят провести внеочередное заседание Рады, на котором уволить Степанова

11:33 16.11.2020
Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

09:24 16.11.2020
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

00:44 16.11.2020
Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

22:53 15.11.2020
Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

Беларусь готовится к возможным экономическим санкциям ЕС, обещает "адекватную реакцию"

Правительство планирует погасить 1,4 млрд грн долгов по зарплате перед шахтерами сразу после принятия законопроекта №4119 – Шмыгаль

"Евросолидарность" инициирует увольнение Гетманцева с должности главы налогового комитета парламента

Порошенко призвал немедленно вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Рада продолжит работу до рассмотрения во втором чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении

Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

Проверка журналистами информации, избежание манипуляций и борьба с фейками являются важными для информбезопасности Украины – Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА