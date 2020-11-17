Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

Украина получила хорошего союзника в лице лидера президентских выборов в Молдове Майи Санду в противостоянии с РФ, считает народный депутат, лидер политической партии "Голос" Кира Рудик.

"Уверена, что в лице Майи Санду мы получили хорошего союзника в борьбе против Кремля. Уверена, украинский народ сможет рассчитывать на поддержку Молдовы, если администрация президента Владимира Зеленского будет предпринимать попытки провести незаконные выборы на оккупированном Донбассе", - сказала Рудик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Она отметила, что Санду - прозападная реформатор, которая знает как и намерена вести свою страну к достойной европейской жизни.

"И я считаю, наши страны должны объединиться в борьбе против коррупции, против олигархата, направить усилия на помощь в преодолении бедности и на интеграцию в европейское сообщество", - подчеркнула Рудик.

По словам народного депутата, в последние годы отношения между Молдовой и Украиной оставляли желать лучшего, поскольку президент Игорь Додон строил внешнюю политику в лучших традициях сторонника Кремля. "И из-за неоднозначных заявлений пророссийского политика относительно Крыма мы не могли говорить о дружеских и партнерских отношениях между нашими странами", - отметила парламентарий.

Санду же, по словам Рудик, напротив, очень тепло относится к Украине и уже заявляла, что планирует радикально изменить отношения наших государств.

Народный депутат отметила, что у Украины и Молдовы общие беды - это коррупция, олигархат и порожденная ими бедность, а также "русский мир под боком".

Она напомнила, что еще будучи премьером Молдовы, Санду обвинила украинскую власть времен Петра Порошенко в коррупционном сотрудничестве с администрацией молдавского олигарха Влада Плахотнюка, которое "способствовало выживанию сепаратистского руководства в Приднестровье". По мнению лидера партии, подобные вещи недопустимы в цивилизованном мире.

"Санду неоднократно заявляла о полной поддержке территориальной целостности Украины и высказывала слова уважения украинцам, которые погибли, защищая суверенитет своей страны. Она осуждала незаконные выборы в оккупированной российскими силовиками Абхазии, поддерживая территориальную целостность Грузии. Поэтому с нашей стороны тоже должны быть сделаны четкие и последовательные шаги для улучшения сотрудничества с Молдовой", - сказала Рудик.

Конституционный состав украинского парламента – 450 народных депутатов. В Верховной Раде текущего IX созыва 422 нардепа, из них во фракции "Голос" – 19.