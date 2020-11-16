В Краматорске и Украинке имели место нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления - КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют, что во время повторного голосования в Краматорске и Украинке имели место нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления.

«Выборы проходили в семи местных громадах. В пяти из семи громад были зафиксированы типичные нарушения избирательного законодательства, которые не имели существенного влияния на результат волеизъявления», - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В частности речь идет о ошибках избирательных комиссий, фактах препятствования работе наблюдателей, факты незаконной агитации.

«В то же время, в двух громадах из семи было зафиксировано использование технологий, которое может иметь существенные влияние на результаты волеизъявления. Это громада города Краматорск и община города Украинка Киевской области», - добавил он.

Так, в Краматорске наблюдатели КИУ зафиксировали пять фактов, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей – фотографирование бюллетеней и отчет перед неизвестными лицами о сделанном выборе.

Также технологии подкупа и так называемых «каруселей» зафиксированы в Украинке.

«Таким образом, мы считаем, что в двух громадах из семи, в Краматорске и Украинке имели место технологии подкупа, которые могут иметь существенное влияние на результаты волеизъявления», - подчеркнул Кошель.