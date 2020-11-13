Лукашенко отвергает возможность диалога с протестующими

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, заявил о готовности вести диалог с оппозицией, однако при этом отверг возможность диалога с участниками акций протеста.

"Нет темы для разговора. У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров. Вы не путайте протестующих с оппозиционерами. Ничего подобного. Но они здесь. Вы понимаете, они здесь. И я с ними даже в СИЗО разговариваю", - сказал Лукашенко журналистам. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

Он уточнил, что не исключает продолжения диалога. "Там же сколько-то человек выпустили: идите, пожалуйста, организовывайтесь. Воскресенский там уже вокруг себя собрал несколько десятков человек (речь о зарегистрированном учреждении "Круглый стол демократических сил". - Прим. ИФ), которые включились в этот диалог. Я в курсе дела. Они здесь - эти люди. Я с ними точно встречусь. Сейчас идет диалог там на низком, среднем уровне и прочее. Он же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь", - сказал Лукашенко.

У президента спросили, есть ли условия, при которых он бы пошел на переговоры с оппозицией и Светланой Тихановской.

"Слушайте, о чем я могу разговаривать с человеком, которая уговаривала, просила меня: помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там. Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" - ответил он.

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.