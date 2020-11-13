Украинским политикам надо найти выход из кризиса вокруг КС и начать судебную реформу - экс-евродепутат Хармс

Украинские политики должны найти надежный выход из кризиса, вызванного решением Конституционного суда Украины о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации, и начать судебную реформу в Украине, считает экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

"Есть очень важные рекомендации Венецианской комиссии, и они должны иметь значение, но также вам, как политикам в Киеве, надо найти надежный выход из этого кризиса. Для меня это означает, что надо не просто слушать симптомы, надо действительно идти на реформу судебной системы, и надо начать этот процесс наибольшим возможным большинством в Раде", - сказала Хармс на онлайн-дискуссии в пятницу.

При этом она подчеркнула, что "это не должно быть задачей одного блока или одной фракции или тех, кто находится при власти" "Необходима настоящая коалиция выступающих за демократию, верховенство права, проевропейских членов Рады", - подчеркнула экс-евродепутат.

Она отметила, что проведение судебной реформы является тестом в том числе и для президента Украины Владимира Зеленского. "Не знаю, является ли это слишком требовательным. Но я думаю, что это своего рода тест для многих здравомыслящих и очень опытных членов Рады, для руководства в Киеве, а также для президента. Эта борьба с коррупцией не может быть заданием для одной партии в Украине, это должно быть заданием для большинства политиков", - подчеркнула Хармс.

Экс-евродепутат добавила, что не удивилась новостям из Украины о решении КС и что они были предсказуемыми. "Моей второй мыслью было, какова была ошибка, за которую, возможно, я также ответственна. Должна сказать, что энтузиазм, с которым я поддерживала борьбу за антикоррупционную основу, новые институции в судебной системе, правовой системе Украины... я счастлива, что мы создали эти институции. Многие из вас знают, что в Брюсселе мы всегда организуем сильную поддержку НАБУ и тех, кто поддерживает хорошие цели в борьбе с коррупцией", - сказала она.

"С другой стороны, уже давно я наблюдаю дефицит реформы судебной системы в целом. Достаточно очевидно, что недостаточно создать антикоррупционную основу в судебной системе, должна быть такая же решимость бороться с коррупцией в остальной системе", - указала Хармс.