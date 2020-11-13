Политика

14:33 13.11.2020

Украинским политикам надо найти выход из кризиса вокруг КС и начать судебную реформу - экс-евродепутат Хармс

2 мин читать
Украинским политикам надо найти выход из кризиса вокруг КС и начать судебную реформу - экс-евродепутат Хармс

Украинские политики должны найти надежный выход из кризиса, вызванного решением Конституционного суда Украины о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации, и начать судебную реформу в Украине, считает экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

"Есть очень важные рекомендации Венецианской комиссии, и они должны иметь значение, но также вам, как политикам в Киеве, надо найти надежный выход из этого кризиса. Для меня это означает, что надо не просто слушать симптомы, надо действительно идти на реформу судебной системы, и надо начать этот процесс наибольшим возможным большинством в Раде", - сказала Хармс на онлайн-дискуссии в пятницу.

При этом она подчеркнула, что "это не должно быть задачей одного блока или одной фракции или тех, кто находится при власти" "Необходима настоящая коалиция выступающих за демократию, верховенство права, проевропейских членов Рады", - подчеркнула экс-евродепутат.

Она отметила, что проведение судебной реформы является тестом в том числе и для президента Украины Владимира Зеленского. "Не знаю, является ли это слишком требовательным. Но я думаю, что это своего рода тест для многих здравомыслящих и очень опытных членов Рады, для руководства в Киеве, а также для президента. Эта борьба с коррупцией не может быть заданием для одной партии в Украине, это должно быть заданием для большинства политиков", - подчеркнула Хармс.

Экс-евродепутат добавила, что не удивилась новостям из Украины о решении КС и что они были предсказуемыми. "Моей второй мыслью было, какова была ошибка, за которую, возможно, я также ответственна. Должна сказать, что энтузиазм, с которым я поддерживала борьбу за антикоррупционную основу, новые институции в судебной системе, правовой системе Украины... я счастлива, что мы создали эти институции. Многие из вас знают, что в Брюсселе мы всегда организуем сильную поддержку НАБУ и тех, кто поддерживает хорошие цели в борьбе с коррупцией", - сказала она.

"С другой стороны, уже давно я наблюдаю дефицит реформы судебной системы в целом. Достаточно очевидно, что недостаточно создать антикоррупционную основу в судебной системе, должна быть такая же решимость бороться с коррупцией в остальной системе", - указала Хармс.

Теги: #конституционный_суд #хармс #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 12.11.2020
КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

14:23 12.11.2020
Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

17:35 11.11.2020
НАПК направило в суд ходатайство о закрытии производства по делу Тупицкого - КС

НАПК направило в суд ходатайство о закрытии производства по делу Тупицкого - КС

23:45 10.11.2020
Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

19:19 09.11.2020
Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

16:09 09.11.2020
КС отложил рассмотрение по толкованию о земле из-за отсутствия кворума

КС отложил рассмотрение по толкованию о земле из-за отсутствия кворума

13:19 09.11.2020
Вениславский назвал отставку судей КС оптимальным выходом из сложившегося кризиса

Вениславский назвал отставку судей КС оптимальным выходом из сложившегося кризиса

13:17 09.11.2020
Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

Нардепа Юрчишина из “Голоса” вызвали как свидетеля в ГБР по делу о возможном преступном сговоре судей КС

19:00 06.11.2020
Наибольший интерес после презентации "Векторов развития-2030" представляет Стратегия действий – мнение

Наибольший интерес после презентации "Векторов развития-2030" представляет Стратегия действий – мнение

18:28 05.11.2020
КС объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле

КС объявил перерыв в рассмотрении дела по толкованию норм Конституции о земле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

Советник Ермака Уманский подал в отставку

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

Украина и ЕС договорились углубить сотрудничество в сфере критического сырья - онлайн-встреча Шмыгаля и Шефчовича

Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

Советник Ермака Уманский подал в отставку

Более половины украинцев уверены, что выборы в местные органы власти никак не повлияют на жизнь их города или села - опрос

Между Украиной и США существует стратегическое партнерство - замглавы ОПУ Жовква

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА