Политика

20:37 12.11.2020

Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

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Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что международные партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к установлению мира на Донбассе, о чем в частности он говорил 10 ноября по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Сегодня 109-й день перемирия, наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру. Наверное, госпожа федеральный канцлер (Меркель – ИФ) не подписана в Фейсбуке на некоторых наших политиков и экспертов, которые постоянно находят тут "зраду" и провал", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг на официальной странице главы государства в Фейсбук.

Зеленский отметил, что перемирие на Донбассе не идеальное, но есть факт: потери среди украинских военных и гражданских уменьшились в десять раз.

"Для меня это не просто красивая статистика, это реальные сохраненные жизни людей. И, как правило, по телевидению говорят об убитых и раненых, но никогда не говорят, что "сегодня был хороший день для Украины, ни одного убитого, ни одного раненого, ни одного выстрела". Хотя таких дней становится всё больше, и это не мои победы, это победы Украины. Я верю, они продолжатся, обязательно", - указал он.

Теги: #президент #перемирие #донбасс
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