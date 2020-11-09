Вениславский назвал отставку судей КС оптимальным выходом из сложившегося кризиса

Оптимальный вариант для разрешения конституционного кризиса является уход в отставку судей Конституционного суда (КС), проголосовавших за отмену антикоррупционного законодательства, считает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Идеальна была бы модель решения этой кризисной ситуации, к которой привело именно решение Конституционного суда Украины… чтобы они набрались гражданского мужества и ради сохранения институционности КС подали бы в отставку", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По его мнению, если судьи КС, проголосовавшие за отмену электронного декларирования и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях, уйдут в отставку, то тогда произойдет "эволюционное обновление состава КС".

Парламентарий подчеркнул, что решение Конституционного суда необоснованно, поскольку резулятивная часть не вытекает из его мотивировочной части.

По словам Велиславского, Верховная Рада должна принять закон, который поставит работу КС в четкое законодательное русло. "На сегодня такая деятельность регламентируется внутренним документом КС, регламентом, утвержденным постановлением КС, что противоречит ст.19 Конституции Украины. Это первое, что надо сделать, и думаю, что в ближайшее время мы это сделаем", - сказал депутат.

Представитель президента в КС также считает, что необходимо увеличить количество голосов в КС для принятия решений. "На сегодня КС принимает решение минимум 10 голосами. Мы предлагаем, чтобы это было двумя третями, по аналогии с парламентом, то есть если проголосуют 12 судей за решение", - сказал Вениславский.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконстититуционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было собрано заседание Кабинета министров в Офисе президента. Там Кабмин во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Уже 30 ноября это было выполнено.

29 октября Зеленский также внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который предполагает прекратить полномочия судей КС. В проекте закона глава государства предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, что действовали до решения КС от 27 октября.

3 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе наличествуют минимум 17 судей КС, которые получили полномочия. Согласно действующему законодательству, КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе присутствуют не менее 12 судей.

4 ноября народные депутаты передали в КС заявление с призывом к судьям, которые проголосовали за скандальное решение, добровольно сложить полномочия. Заявление подписали 226 народных депутатов.