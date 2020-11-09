Политика

12:24 09.11.2020

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

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Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом, он хорошо знает ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что победитель президентских выборов в США Джо Байден - опытный политик, который хорошо знает ФРГ.

"Джо Байден привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику. Он хорошо знает Германию и Европу (...) Рада сотрудничеству с ним и Камалой Харрис", - сказала Меркель в понедельник журналистам в Берлине.

По ее словам, ФРГ и США многое связывает.

"Мы - союзники в НАТО, мы разделяем общие ценности в сфере прав индивидуума, демократии и правового государства, общие интересы", - сказала она. По ее словам, в новых условиях Германии и ЕС нужно будет быть более активными в рамках трансатлантического партнерства.

"В этом партнерстве в 21 веке мы должны брать на себя больше ответственности. Америка остается нашим важнейшим союзником, но она ждет от нас по праву более сильных усилий в защите собственной безопасности и отстаивании наших интересов", - добавила она.

Теги: #сша #байден #меркель #германия
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