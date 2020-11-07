Байден обратится к нации вечером в субботу - избирательный штаб

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, объявивший себя победителем на выборах, обратится к американцам в 20:00 по местному времени (03:00 по Киеву).

Согласно пресс-релизу избирательного штаба Байдена, он выступит перед согражданами в 20:00 по восточному времени в субботу, 7 ноября, в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Как сообщает телеканал CNN, победная речь Байдена, которую он озвучит вечером, уже написана, однако демократ планирует вносить в неё корректировки до самого последнего момента.

Основные темы в речи изменяться не будут, отмечает телеканал.

Предполагается, что главным посылом станет "необходимость восстановить прежний дух нации".

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в Твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.