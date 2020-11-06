Политика

17:13 06.11.2020

Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

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Партии "Евросолидарность" и "УДАР Кличко" получили свыше половины мест в Киевсовете

В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность" и "УДАР Виталия Кличко", которые получили больше половины мест, а также "Еднисть Александра Омельченко", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.

Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.

Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", "Евросолидарность" получит 32 места из 120 в Киевсовете, "Удар" – 31, "Еднисть" – 13, "ОПЗЖ и "Слуга народа" – по 12, "Батькивщина" – 11 и "Голос" – 9.

На предыдущих выборах в 2015 году "Блок Петра Порошенко "Солидарность", который объединял тогда политические силы двух нынешних победителей, получил 52 места, однако сейчас у него осталось 47 депутатов.

У "Батькивщины" по итогам выборов в Киевсовет в 2015 году было 17 депутатов (сейчас осталось 14), у "Единства" экс-мэра Омельченко – 15 (осталось 10).

По итогам выборов 2015 года в Киевсовет вошли также "Самопомощь" и "Свобода", получившие соответственно 22 и 14 мест и сохранившие к концу каденции 3 и 12 депутатов, тогда как представители ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Голоса" отсутствовали.

Теги: #кличко #удар #евросолидарность #киевсовет
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