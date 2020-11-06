Политика

10:30 06.11.2020

Стратегия экономического развития до 2030г должна стать своеобразной "экономической Конституцией Украины" – Зеленский

2 мин читать
Стратегия экономического развития до 2030г должна стать своеобразной "экономической Конституцией Украины" – Зеленский

Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам аудита экономики страны должна быть не декларацией, а планом, обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от меняющихся руководителей, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"На основании аудита мы ожидаем появление национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекло многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Стратегия должна стать не декларацией, которая необязательна для выполнения, а главным планом и "дорожной картой" для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан, прежде всего, и стать своего рода экономической Конституцией Украины, большой нашей национальной идеей", - сказал он в пятницу перед презентацией аудита экономики Украины и векторов экономического развития до 2030 года.

Зеленский отметил, что в 2021 году Украине исполняется 30 лет – возраст, когда "принято подводить предварительные итоги, делать важные выводы, взрослеть, без иллюзий и "розовых очков" честно ответить себе, где мы сейчас, куда хотим дойти, и как именно, и на что мы с вами готовы ради этого".

Президент указал, что аудит государства – это путь для правильных ответов на все эти важные вопросы.

"Впервые был сделан комплексный анализ состояния (государства и его экономики – ИФ), чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что аудит страны – это не просто цифры, слайды, видеоролики, это не типичное для украинской политики назначение виновных предшественников, и ошибочно говорить, что аудит – это "точный диагноз, необходимый для лечения страны".

"Всё это негативное мышление, от которого мы отказываемся. Украина – не больная. Всё это время Украины была просто слишком скромной, стеснялась мечтать, мечтать смело, мечтать амбициозно. Украина была нерешительной, чтобы быть не только самой большой страной Европы, но и самой успешной. Аудит – это анализ наших ошибок, который пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое", - заявил он.

Зеленский сказал, что представленные правительством на основании результатов аудита основные векторы развития украинской экономики до 2030 года помогут четко понимать, куда и почему будет двигаться экономика Украины.

"Для того чтобы постоянно расти, реализовать уже существующий потенциал и создавать новые прорывные идеи. Не догонять, а быть на несколько шагов впереди. Это важные, но далеко не последние шаги", - сказал он.

Теги: #планы #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 06.11.2020
В первом квартале 2021 года Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года - Шмыгаль

В первом квартале 2021 года Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года - Шмыгаль

23:58 05.11.2020
Разработанной совместно с Microsoft технологии онлайн-голосования на выборах в Украине будут больше доверять люди – Зеленский

Разработанной совместно с Microsoft технологии онлайн-голосования на выборах в Украине будут больше доверять люди – Зеленский

19:41 05.11.2020
Зеленский уволил глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях – указы

Зеленский уволил глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях – указы

13:21 04.11.2020
Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

Зеленский уволил Трофимова с поста первого замруководителя ОП и назначил внештатным советником

11:02 04.11.2020
Зеленский предложил сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

Зеленский предложил сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

23:33 03.11.2020
Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

Зеленский: освобождение Маркива дает силы и веры в борьбе за каждого украинца, который незаконно находится в плену или в тюрьме

22:31 03.11.2020
Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

Зеленский: освобождение Маркива – это победа справедливости

16:48 03.11.2020
Восстановление доверия к судебной системе и особенно к КС является сегодня общей целью – глава Венецианской комиссии в разговоре с Зеленским

Восстановление доверия к судебной системе и особенно к КС является сегодня общей целью – глава Венецианской комиссии в разговоре с Зеленским

15:43 03.11.2020
Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

Зеленский просит президента МККК содействия в получении списков людей для обмена "всех на всех"

11:42 03.11.2020
Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

Зеленский ответил на обвинения режиссера Андреасяна в якобы поставках фосфорных бомб Азербайджану: Украина не поддерживает войны, в отличие от другой известной страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

В Раде зарегистрированы изменения в закон о КС относительно порядка рассмотрения дел судом

Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Глава МИД предлагает оставить в прошлом эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине и вернуться к диалогу

Рада приняла за основу Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль о "карантине выходного дня": эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов и общества

Лукашенко запретил пускать обратно уехавших из страны в сложное время "умных" белорусов

Трамп призывает "прекратить мошенничество" на выборах

Подсчет голосов в Пенсильвании не завершится до пятницы

Двухпартийная поддержка США Украины будет продолжаться, независимо от результатов выборов - экс-посол

План для ТКГ по Донбассу написан в Кремле, не отвечает ни украинским законам, ни минским соглашениям, считают в "Евросолидарности"

"Батькивщина" проголосовала за госбюджет, чтобы доработать его ко второму чтению - Тимошенко

Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение

Порошенко требует от власти в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19

Рада приняла закон о парламентском контроле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА