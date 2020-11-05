Первый замглавы комитета Рады по организации госвласти называет осуществление подготовленного плана для ТКГ нереальным

Подготовленный украинской стороной план совместных шагов для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) осуществить нереально, считает первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Осуществить этот план нереально, невозможно. Это его фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН – необходимое условие для проведения выборов", - сказал Лозинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО – возвращение временно оккупированной территории в украинское информационно-культурное пространство.

"Проведение выборов сейчас – это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук (глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук - ИФ) – непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили (в кулуарах – ИФ), это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова, потому что был Фокин, теперь Кравчук, и что в целом происходит?", - сказал Лозинский.

Ранее Кравчук рассказал, что ТКГ контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.