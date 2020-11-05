"Голос" не поддержит законопроект о госбюджете-2021 - Железняк

Фракция "Голос" в Верховной Раде не будет голосовать за законопроект о государственном бюджете на 2021 год, заявляет заместитель главы фракции Ярослав Железняк.

"Мы не будем голосовать за бюджет. Вопрос дефицита, то есть дырки остается неизменным", - сказал Железняк журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, все обещания, которые были даны ранее относительно той или иной статьи бюджета, не выполнены.

"Помните, нам офис президента обещал уменьшить расходы на Офис президента? Проверьте - ничего. Помните, нам говорили, что деньги от игорного бизнеса, лицензий пойдут на культуру, спорт, науку, туризм? Проверьте - убрали тихонечко поправкой ОПЗЖ, и все пойдёт в общий бюджет. И таких вещей я могу перечислить много", - отметил народный депутат.