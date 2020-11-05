Политика

11:02 05.11.2020

ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021 в первом чтении - Бойко

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ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021 в первом чтении - Бойко

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит в первом чтении законопроект о государственном бюджете на следующий 2021 год, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы не видим конструктивного подхода со стороны бюджетного комитета. Как всегда, все в закрытом режиме, все принимается кулуарно. Мы видим, что там не учитывается увеличение инфляции, мы видим, что не учтены увеличение доходов от таможни... Реального увеличения доходов и самое главное - реальной поддержки предпринимателей там нет. Это одна из главных причин, почему мы не будем поддерживать бюджет", - сказал Бойко журналистам.

Он подчеркнул, что фракция ОПЗЖ вносит предложения в проект бюджета и считает, что те слои населения, которые нуждаются в помощи государства, должны ее получать.

Как сообщалось, в повестке дня Верховная Рада в четверг - рассмотрение законопроекта о госбюджете на 2021 год.

Теги: #бюджет #опзж #бойко
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