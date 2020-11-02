Политика

20:35 02.11.2020

"Слуга народа" поддержит президентский законопроект по КС, если не найдется других решений

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"Слуга народа" поддержит президентский законопроект по КС, если не найдется других решений

Фракция "Слуга народа" готова поддержать президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", если не будут найдены менее болезненные решения, заявила народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, менее болезненных решений", - сказала Янченко журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли голоса у фракции в поддержку законопроекта.

Отвечая на следующий вопрос, что подразумевается под "менее болезненными решениями", депутат сказала: "Это, среди прочего, отставка главы КС и других судей, которые принимали решения ... в нарушение закона".

Янченко отметила, что депутаты повлиять на такое решение судей не могут.

"Пусть это будет моя субъективная точка зрения, но … КС принял это решение с нарушением и духа, и буквы закона. Соответственно, они подорвали доверие к КС. ...Когда это доверие подорвано, единственное, что могут судьи последнее хорошее сделать для этой страны - это просто уйти со своей должности", - ответила она.

Она также рассказала, что разработан и законопроект об увеличении количественного состава Конституционного суда, однако вокруг него внутри фракции идёт дискуссия.

"Он может быть внесён в любое время, если такое решение примет фракция", - сказала Янченко.

Янченко рассказала, что кроме президента Украины Владимира Зеленского, на заседании фракции присутствовали глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Теги: #законопроект #поддержка #слуга_народа #кс
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