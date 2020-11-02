Лазебная призывает Раду принять до конца года в первом чтении законопроект №2683, чтобы запустить накопительную пенсионную систему с 2022 года

Министр социальной политики Марина Лазебная призывает Верховную Раду рассмотреть до конца года в первом чтении законопроекта №2683 о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, чтобы запустить накопительную систему с 2022 года.

"Мы обратились в Кабинет министров и попросили, чтобы Кабмин обратился к главе Верховной Рады, чтобы законопроект №2683 в первом чтении был рассмотрен как неотложный до конца этого года. Дальше мы хотели бы, чтобы все объединились и доработали этот законопроект ко второму чтению, чтобы с первого июля могли и технически подготовится, и провести информационную кампанию, чтобы с первого января 2022 года могли перечислять взносы на счета людей и чтобы эта система заработала", - сказала Лазебная на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, у Минсоцполитики есть вопросы к законопроекту №2683, но если его доработать, то он может стать стартом для введения накопительной системы.

Министр назвала два дискуссионных вопроса при введении накопительной системы: вопрос защиты активов и вопрос вкладывания средств.