Политика

11:10 31.10.2020

Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд

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Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд

По Запуск комплексной электронной системы раскрытия информации об активах и доходах высокопоставленных должностных лиц в 2016 году был и остается важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не следует отменять, говорится в ответе представителя пресс-службы Международного валютного фонда на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Поддержание и повышение эффективности всех украинских антикоррупционных институтов является ключом к достижению более сильного и более справедливого роста и, следовательно, важным обязательством в рамках поддерживаемой МВФ программы", – подчеркивается в документе.

МВФ напомнил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия Фонда с Украиной в течение последних нескольких лет.

В отношении текущей программы stand by представитель МВФ указал, что обсуждение нерешенных вопросов продолжаются.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand-by фактически поставлена "на паузу", а решение Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Раде с налоговыми исключениями лишь добавляет вопросов.

Представитель МВФ в сентябре затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Он напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе заявил о выполнении всех требований МВФ, и высказал мнение, что задержка финансирования связана с противодействием отдельных людей, работающих против государства.

Глава государства после решения Конституционного суда также подчеркнул приверженность антикоррупционной реформе и готовность защитить достижения последних лет в этой области.

Теги: #коррупция #мвф
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