Политика

20:55 29.10.2020

Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины – Стефанчук

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Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины – Стефанчук

Реформа Конституционного суда Украины и его работы должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы страны, поскольку КС не является органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции, отмечает первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Конституционный суд – это не орган системы судопроизводства. У него из судопроизводства есть только название "суд". И поэтому нам нужно понимать, что в реформу судебной системы мы вряд ли можем "закатать" реформу Конституционного суда Украины. Поэтому вопрос Конституционного суда должен рассматривать отдельно, внеблоково, потому что орган, который является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине. Поэтому я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и за рамками этой судебной реформы", - сказал он на заседании СНБО Украины в четверг.

Теги: #реформа #кс
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