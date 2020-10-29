Политика

20:25 29.10.2020

Разумков: решение КС приведет к разбалансировке вертикали власти

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Разумков: решение КС приведет к разбалансировке вертикали власти

Решение Конституционного суда Украины (КС) представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Комментируя решение суда, Разумков отметил, что если Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПУ) не сможет проводить проверки - в свою очередь сделает невозможным назначение руководителей областных советов, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня, в условиях децентрализации, это приведет к разбалансировке вертикали власти", - подчеркнул Разумков.

Он подчеркнул особую важность антикоррупционной реформы для Украины и сообщил, что реакция будет быстрой – как со стороны парламента, так и со стороны президента.

"Достижения, которые были сделаны в течение последних лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией, заложить фундамент развития - это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели - преодоления коррупции в Украине. ... Верховная Рада Украины будет решать, скорее всего, на законодательном уровне и дорабатывать механизмы, которые есть сегодня, чтобы система продолжала работать. Потому что ее разрушить не может позволить себе ни власть, ни государство в целом", - заявил Разумков.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности лишил НАПК доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что без проверки агентства ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. Фактически, решение КС заблокировало назначение кандидатов, избранных на должности на местных выборах 25 октября, в частности, глав областных, районных советов и их заместителей.

Теги: #комментарий #решение #разумков #кс
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