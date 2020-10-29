Стефанишина о решении КС: есть силы внутри страны, заинтересованные в лишении украинцев "безвиза", уверяю, им это не удастся

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда Украины, вызывают вопросы и возмущения.

"Безвизу" с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованы в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев "безвиза". Уверяю, им это не удастся!", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера, комментируя решение КС и его вероятное влияние на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО.

По ее мнению, обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда, вызывают вопросы и возмущения.

"Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения. Сегодня президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов", - добавила она.

Кроме того, по ее словам, президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможным остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", - подчеркнула она.

Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Мыколы Точицкого на адрес вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщило, что в Европейском союзе обеспокоены решениями Конституционного суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и считают, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима.