Политика

13:22 29.10.2020

ОПЗЖ хочет добиваться смены государственного курса Украины

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ОПЗЖ хочет добиваться смены государственного курса Украины

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) выступают за полную смену "обанкротившейся власти" в Украине.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться полной смены государственного курса. Украине необходимо вернуть суверенитет, разорвать порочный круг долгов и внешней зависимости", - говорится в заявлении партии, размещенном на странице в Facebook в четверг.

В политсиле указали, что поражение на местных выборах не стало уроком для власти. "Слуги" (провластная партия "Слуга народа" – ИФ) продолжают считать украинских граждан безропотными, "некачественными" людьми, с мнением которых можно не считаться. Они не будут ничего менять. Для того чтобы в Украине вновь воцарился мир и началось развитие, необходимо полностью менять обанкротившуюся власть", - считают в ОПЗЖ.

В заявлении также указано, что власть в стране полностью зависит от иностранных кредиторов. "Вместо предвыборных обещаний гражданам, они (власть - ИФ) поспешили выполнить требования МВФ и ЕС и снять ограничения на зарплаты менеджменту и членам наблюдательных советов госкомпаний. Это значит, что иностранные надсмотрщики будут опять получать миллионы, вытягивая деньги из украинских предприятий", - прогнозируют в ОПЗЖ.

Комментируя решение Конституционного суда об отмене обязательной подачи электронных деклараций, в партии отметили, что "зарплаты можно было и не повышать, а деньги направить на закупку лекарств от COVID-19".

Теги: #курс #опзж
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