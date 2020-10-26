Политика

19:52 26.10.2020

Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы – временный поверенный в делах США в Украине

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Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы – временный поверенный в делах США в Украине

Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству над созданием инициированной Украиной Крымской платформы, сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым замминистра иностранных дел Эмине Джеппар, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Эмине Джеппар выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России в Донбассе и незаконной оккупации Крыма. В этой связи она подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма", - говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

В свою очередь Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закрепленная в Декларации по Крыму, которая была обнародована государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной - Крым является частью Украины, и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Джеппар также выразила благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций, а также подчеркнула важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г.Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина", которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

Теги: #сша #крымская_платформа #мид
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