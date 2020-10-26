Политика

16:21 26.10.2020

Корниенко: вопрос целесообразности создания СЭЗ на Донбассе пока еще требует дискуссии в обществе с учетом уровня его поддержки

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Корниенко: вопрос целесообразности создания СЭЗ на Донбассе пока еще требует дискуссии в обществе с учетом уровня его поддержки

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко отмечает, что вопрос целесообразности создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской области пока еще требует дискуссии в обществе с учетом уровня его поддержки, который показал проведенный 25 октября всеукраинский опрос.

"Что касается свободной экономической зоны, то с учетом масштаба поддержки этот вопрос еще требует дискуссии в обществе", - сказал он на брифинге в понедельник в штабе партии.

Как свидетельствуют результаты опроса "5 вопросов от президента", опубликованного на странице партии "Слуга народа" в Facebook, согласно данным обработки 74% анкет лишь половина участников опроса (46,7%) поддержали создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как половина (46,48%) выступили против.

Теги: #опрос #донбасс #корниенко
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