В БДИПЧ ОБСЕ отмечают свободу агитации на местных выборах в Украине, но при этом ангажированность частных СМИ

Кандидаты в мэры и в депутаты могли свободно проводить предвыборную агитацию в ходе избирательной кампании на прошедших в воскресенье местных выборах, но имели место обвинения в якобы скупке голосов, а также проявления ангажированности частных средств массовой информации в подаче информации, отмечают в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

"Кандидаты могли свободно проводить свою предвыборную агитацию, свою политическую кампанию, но в то же время были зафиксированы отдельные случаи злоупотребления своими полномочиями, а также распространены обвинения в возможном подкупе голосов", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник.

"Частные медиа не смогли непредвзято и сбалансировано события осветить избирательного процесса… и не смогли обеспечить непредвзятый и информированный выбор для украинского избирателя", - добавила она.