Политика

11:59 23.10.2020

Победителем заключительных президентских дебатов в США стала модератор Кристен Уэлкер, считают политические обозреватели

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Победителем заключительных президентских дебатов в США стала модератор Кристен Уэлкер, считают политические обозреватели

Звание победителя финального раунда президентских дебатов в США принадлежит не кандидатам, а модератору и корреспонденту Белого дома от телеканала NBC News Кристен Уэлкер, считают американские политические обозреватели.

"Очевидно, что победитель дебатов - Кристен Уэлкер", - написал в своем твиттере автор политической колонки в газете New York Times Жамель Буи.

Тележурналист и комментатор NBC News Андреа Митчелл в свою очередь также посчитала коллегу победительницей, отметив ее мастерство руководить процессом.

"Победитель дебатов - Кристен Уэлкер, которая однозначно уравновешенно, убедительно и по существу осуществляла руководство от начала до конца. Браво!" - отметила Митчелл в своем твиттере.

Кроме того, результат выступления Уэлкер вызвал зависть у модератора первого раунда дебатов и ведущего Fox News Криса Уоллеса. "Прежде всего я завидую", - сказал Уоллэс, отвечая на вопрос о его мнении в отношении тона дебатов под модерацией Уэлкер.

Более того, Уэлкер в ходе дебатов получила похвалу от президента США Дональда Трампа, который за несколько дней до дебатов сделал заявление с критикой в ее адрес, в котором назвал ее "ужасной и нечестной, как большинство корреспондентов фейковых СМИ".

"Я очень уважаю то, как вы справляетесь с этим (с ведением дебатов)", - сказал президент, обращаясь к модератору, когда та предоставила ему время для ответа кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену в ходе дебатов.

Как сообщает издание The Guardian, 44-летняя корреспондент NBC News Кристен Уэлкер - единственная представительница афроамериканцев, выбранная руководить процессом президентских дебатов в этом году. Кроме того, она является самой молодой из кандидатов на роль модератора. Она довольно быстро завоевала признательность, поскольку дебаты проходили в более спокойном тоне, чем первый раунд президентских дебатов в Кливленде (штат Огайо).

В четверг Дональд Трамп и Джо Байден встретились на втором и заключительном раунде президентских дебатов в Нэшвилле (штат Тэннесси). Дебаты продлились около 90 минут. В ходе дебатов поднимались ряд вопросов, в частности, реагирование на пандемию коронавируса COVID-19, проблемы климатических изменений, иммиграции, расового неравенства, вмешательства в американские выборы.

Заключительные дебаты проводились более спокойным образом, соперники практически не перебивали друг друга во многом благодаря отключавшимся микрофонам, которые позволяли каждому кандидату говорить без перерыва в течение двух минут на каждую из шести тем. Тем не менее, Трамп и Байден не преминули обменяться взаимными обвинениями.

Так, Байден неоднократно критиковал Трампа за его реакцию на вирус, обвиняя его в том, что у него нет плана борьбы с пандемией и он несет ответственность за смерть людей в США.

Президент США в свою очередь стремился оказать давление на Байдена из-за истории с его сыном Хантером Байденом и обвинить его в получении российских денег, но бывший вице-президент отрицал все обвинения Трампа и приписал обвинения в адрес своего сына российской кампании по дезинформации.

В целом заключительное послание Трампа отразило его выступление в 2016 году. Он задался вопросом, почему Байден не действовал по ключевым вопросам в течение десятилетий своего пребывания в Сенате.

Тем временем Байден заявил, что хочет объединить страну. "Я баллотируюсь как гордый демократ, но я собираюсь стать американским президентом, я не вижу красных штатов и синих штатов. То, что я вижу, - это Соединенные Штаты Америки", - сказал Байден.

Теги: #выборы #сша #дебаты #трамп #байден
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