Политика

19:53 22.10.2020

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

1 мин читать
Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в ближайшее время совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценит результаты работы министров из нынешнего правительства, после чего возможны кадровые изменения.

"Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать, что не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально, это детство, а не очень серьезная ответственная работа депутата Верховной Рады. Поэтому это слухи. А чтобы были слухи, которые фундаментальные, то, действительно, в ближайшее время мы смотрим результат, вместе с премьером. Есть оценивающий формат работы тех или иных министров, и, действительно, кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить, и приходить более сильные", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, транслируемом в четверг.

Теги: #работа #зеленский #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 22.10.2020
Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

19:22 22.10.2020
Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

19:10 22.10.2020
Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

18:52 22.10.2020
Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

18:09 22.10.2020
Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

18:05 22.10.2020
Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

Кабмин вновь сменил главу ГАСИ и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств

18:01 22.10.2020
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

17:48 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:45 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:42 22.10.2020
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

В США пройдут финальные дебаты перед выборами - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур на пост президента

Порошенко убежден, что парад в честь 30-летия Независимости Украины состоится в любом случае

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА