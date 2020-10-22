Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в ближайшее время совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем оценит результаты работы министров из нынешнего правительства, после чего возможны кадровые изменения.

"Головы могут полететь, это правда. Но я хочу сказать, что не из-за того, что у кого-то из депутатов плохие отношения с тем или иным министром. Я считаю, что это непрофессионально, это детство, а не очень серьезная ответственная работа депутата Верховной Рады. Поэтому это слухи. А чтобы были слухи, которые фундаментальные, то, действительно, в ближайшее время мы смотрим результат, вместе с премьером. Есть оценивающий формат работы тех или иных министров, и, действительно, кого-то может не быть. Самые слабые будут уходить, и приходить более сильные", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, транслируемом в четверг.