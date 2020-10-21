Политика

14:08 21.10.2020

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

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Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами для украинцев будет финансировать партия "Слуга народа", которая заключит договор с социологической компанией для его проведения.

"Пять вопросов от президента Украины – кто будет финансировать это исследование? Отвечаем официально: политическая партия "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября", - сообщается на странице партии в Фейсбук в среду.

В "Слуге народа" убеждены, что это законно. "Слуга народа" не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Лицае, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", - указали в партии.

В "Слуге народа" считают, что это не может расцениваться как агитация. "Во время исследования не будет использоваться партийная символика, не будет какого-либо призыва голосовать за "Слугу народа" или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", - говорится в сообщении.

В провластной партии отметили, что проведение такого опроса является одним из пунктов ее предвыборной программы по развитию прямой демократии и народовластия в Украине. "Таким способом мы хотели бы создать традицию, отработать механизм, по которому власть будет слышать мнение народа постоянно и регулярно. Народ, в свою очередь, получит возможность донести до власти свое мнение", - пояснили в "Слуге народа".

Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). "Подчеркиваем: речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - заявили в партии.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Теги: #зеленский #опрос #слуга_народа
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