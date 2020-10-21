Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пожелав ему и еврейскому народу крепкого здоровья и сил противостоять вызовам быстро меняющегося мира.

"С днем рождения, Биньямин Нетаньяху! Желаю вам и всему еврейскому народу крепкого здоровья и сил противостоять всем вызовам быстро изменчивого мира. В такое время старые верные друзья ценны как никогда. Украину и Израиль связывает такая дружба", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.