Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте считают, что Европейскому союзу нужна новая миграционная политика, а также взаимодействие с партнерами в Африке.

"Европе нужна предсказуемая, справедливая и устойчивая система управления миграцией, с правильным балансом между разделением ответственности и солидарностью и полной защитой европейских ценностей и основных прав, включая право на убежище", - заявили они во вторник в совместном коммюнике по итогам своей видеоконференции.

Они обязались работать вместе в решении острой не только для Италии, но и для всего союза миграционной проблемы на основе предложений Брюсселя по Новому пакту о миграции и убежище.

Фон дер Ляйен и Конте отметили необходимость согласования между странами ЕС устойчивого подхода к поиску и спасанию нелегальных мигрантов, которые переправляются из Африки в Италию через Средиземное море. При этом подчеркнули важность взаимодействия со странами-партнерами, особенно в Африке, в решении вопросов мобильности и всех аспектов миграции.

Проблема нелегальной миграции из Африки была одной из тем разговора между главой исполнительной коллегии ЕС и лидером Италии.

Обсуждение было сосредоточено на том, как Италия и весь ЕС могут оправиться от кризиса пандемии COVID-19. Италия - одна из наиболее пострадавших стран Европы от первой волны пандемии весной этого года.

Италия - один из крупнейших бенефициаров дорогостоящего плана NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС"), в том числе Фонда восстановления и устойчивости, который направлен на поддержку реформ и инвестиций в общие приоритеты ЕС.

Фон дер Ляйен и Конте приветствовали тесное сотрудничество между Италией и Еврокомиссией в подготовке итальянского плана восстановления. Они согласились, что этот план должен отражать "смелую программу реформ и инвестиций, нацеленную на более экологичный, более цифровой и инклюзивный рост на благо итальянского народа, в особенности молодого поколения".