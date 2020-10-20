Политика

23:10 20.10.2020

Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС

2 мин читать
Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джузеппе Конте считают, что Европейскому союзу нужна новая миграционная политика, а также взаимодействие с партнерами в Африке.

"Европе нужна предсказуемая, справедливая и устойчивая система управления миграцией, с правильным балансом между разделением ответственности и солидарностью и полной защитой европейских ценностей и основных прав, включая право на убежище", - заявили они во вторник в совместном коммюнике по итогам своей видеоконференции.

Они обязались работать вместе в решении острой не только для Италии, но и для всего союза миграционной проблемы на основе предложений Брюсселя по Новому пакту о миграции и убежище.

Фон дер Ляйен и Конте отметили необходимость согласования между странами ЕС устойчивого подхода к поиску и спасанию нелегальных мигрантов, которые переправляются из Африки в Италию через Средиземное море. При этом подчеркнули важность взаимодействия со странами-партнерами, особенно в Африке, в решении вопросов мобильности и всех аспектов миграции.

Проблема нелегальной миграции из Африки была одной из тем разговора между главой исполнительной коллегии ЕС и лидером Италии.

Обсуждение было сосредоточено на том, как Италия и весь ЕС могут оправиться от кризиса пандемии COVID-19. Италия - одна из наиболее пострадавших стран Европы от первой волны пандемии весной этого года.

Италия - один из крупнейших бенефициаров дорогостоящего плана NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС"), в том числе Фонда восстановления и устойчивости, который направлен на поддержку реформ и инвестиций в общие приоритеты ЕС.

Фон дер Ляйен и Конте приветствовали тесное сотрудничество между Италией и Еврокомиссией в подготовке итальянского плана восстановления. Они согласились, что этот план должен отражать "смелую программу реформ и инвестиций, нацеленную на более экологичный, более цифровой и инклюзивный рост на благо итальянского народа, в особенности молодого поколения".

Теги: #миграция #ес #политика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 20.10.2020
В ЕС заявили о росте киберугроз во время пандемии

В ЕС заявили о росте киберугроз во время пандемии

18:53 20.10.2020
В ЕС заявили о росте киберугроз в сфере медицинских услуг во время пандемии

В ЕС заявили о росте киберугроз в сфере медицинских услуг во время пандемии

17:29 19.10.2020
ЕС ввел систему взаимодействия мобильных приложений для отслеживания цепочек заражения коронавирусом

ЕС ввел систему взаимодействия мобильных приложений для отслеживания цепочек заражения коронавирусом

11:51 19.10.2020
Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

19:44 17.10.2020
ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

13:04 17.10.2020
Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с убийством учителя радикалом во Франции

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с убийством учителя радикалом во Франции

16:54 16.10.2020
ЕС отменил намеченный на ноябрь саммит в Берлине - Меркель

ЕС отменил намеченный на ноябрь саммит в Берлине - Меркель

16:39 16.10.2020
ЕС призывает РФ продолжить переговоры с Австралией и Нидерландами по МН17

ЕС призывает РФ продолжить переговоры с Австралией и Нидерландами по МН17

16:11 16.10.2020
Лидеры ЕС призывают Турцию отказаться от геологоразведки близ Кипра

Лидеры ЕС призывают Турцию отказаться от геологоразведки близ Кипра

05:10 16.10.2020
ЕС призвал Израиль отменить решения о расширении еврейских поселений на Западном берегу Иордана

ЕС призвал Израиль отменить решения о расширении еврейских поселений на Западном берегу Иордана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА