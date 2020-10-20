Политика

13:50 20.10.2020

Экономические отношения с Украиной столь же важны для Великобритании, как и вопросы безопасности – посол

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Экономические отношения с Украиной столь же важны для Великобритании, как и вопросы безопасности – посол

Введение должности специального посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной - это очень важный сигнал, что экономические отношения с Украиной столь же важны для Великобритании, как и вопросы безопасности, отмечает посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"То, что у нас есть специальный посланник премьер-министра по вопросам торговли с Украиной - это очень важный сигнал, что экономические отношения для нас столь же важны, как и вопросы безопасности. Я ожидаю, что она (баронесса Мейер - ИФ) будет уделять время общению с британским бизнесом о том, что эта торговая сделка фактически означает, и затем будет работать над развитием отношений между предпринимателями Соединенного Королевства и Украины. Я надеюсь, что она будет тратить большую часть времени на это, а также надеюсь, что пандемия этому не помешает, и она сможет делать это лично", - сказала Симмонс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол подчеркнула, что подписанный в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон Договор о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Великобританией и Украиной является историческим, поскольку впервые определяет широту и рамки партнерства двух стран в будущем.

"И слово "партнерство" здесь особенно важно. Документ - это больше, чем торговая сделка, хотя это и очень важная его часть. Договор признает, что обе страны вносят свой вклад в двусторонние отношения. Для меня это сигнал о зрелости Украины как демократического, независимого государства. Соединенное Королевство усиливает поддержку безопасности и экономического развития Украины. В то же время Британии есть чему поучиться у Украины. В том числе, к сожалению, как бороться с гибридным конфликтом", - отметила дипломат.

По ее словам, со следующего года этот документ заменит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в наших отношениях, когда его действие прекратит распространяться на Британию с завершением переходного периода после выхода из ЕС. Британский посол подчеркнула, что независимо от того, внутри ЕС или за его пределами, отношения между Соединенным Королевством и Украиной не изменяются. Отличие заключается в том, что за пределами ЕС у Британия может быть гораздо больше прямой коммуникации с Украиной, и это в значительной степени касается торговли.

"Наиболее важным является то, что он касается не только торговли. Мы воспользовались возможностью выхода из ЕС, чтобы записать, как будет выглядеть наше партнерство в будущем, в том числе торговля, но и гораздо больше - политические темы, ценности, которые разделяют наши обе страны, и сферы сотрудничества, которым мы были преданны многие годы", - сказала она.

Симмонс отметила, что в плане количества секторов, в которых может быть заинтересована Великобритания, договор не вносит изменений. "Разница заключается только в том, что теперь Соединенное Королевство ведет переговоры с Украиной по секторам, видам бизнеса, количествам, квотам и т.д., и не конкурирует с интересами 26 других стран ЕС. Здесь и открываются истинные возможности. Украина также видит эту возможность. В ходе переговоров по соглашению было понимание этого. Сектора, в которые мы уже вовлечены, будут продолжать расти. Кроме того, теперь стало проще говорить напрямую о развитии новых направлений - все благодаря тому, что переговоры ведутся один на один", - указала она.


Полный текст интервью с Симмонс будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #великобритания #посол #симмонс
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