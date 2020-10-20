Политика

12:50 20.10.2020

Более четверти украинцев ожидают значительных фальсификаций на местных выборах 25 октября - соцопрос

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Более четверти украинцев ожидают значительных фальсификаций на местных выборах 25 октября - соцопрос

48% украинцев считают, что на запланированных на 25 октября в Украине местных выборах будут незначительные фальсификации, а 28% убеждены, что они будут значительными.

Как свидетельствуют результаты опроса "Мониторинг местных выборов 2020", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-19 октября, лишь 16% респондентов считают, что никаких фальсификаций на местных выборах не будет.

При этом в результатах исследования отмечается, что за последний месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

62% респондентов заявили, что негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение). 19% опрошенных относятся к этому нейтрально, 15% - положительно. Несмотря на это, лишь 6% сталкивались с попытками подкупа лично, 11% знают об этом от родственников и знакомых, а 81% вовсе не имели такого опыта во время этой избирательной кампании.

57% опрошенных слышали о рекомендации Кабинета министров Украины голосовать на выборах личной ручкой, 42% - не слышали. Только треть знают о рекомендации не брать с собой на участки детей, 65% - не знают. 87% респондентов поддерживают такую рекомендацию, только 10% - противоположного мнения.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Теги: #рейтинг #фальсификации #выборы
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