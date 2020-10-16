Политика

19:58 16.10.2020

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

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Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заверил его, что будет прилагать активные личные усилия для освобождения политических заключенных украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

"Президент Эрдоган заверил, что и дальше будет прилагать активные личные усилия для освобождения политических заключенных, украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией", - сказал он на брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после их встречи в пятницу в Стамбуле.

Зеленский указал, что для обеспечения прав человека в оккупированном Крыму Украина и Турция будут тесно сотрудничать в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту Крымской платформы. Это инструмент консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова", - отметил он.

Теги: #татары #турция #эрдоган
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