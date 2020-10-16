Политика

16:15 16.10.2020

Донецкая область благодаря СЭЗ получит шанс стать одним из самых зажиточных регионов Украины – глава ОГА

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Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что благодаря созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) Донецкая область получит возможность стать одним из наиболее зажиточных регионов страны.

"25 октября каждый из нас пойдет на выборы, чтобы поддержать тех, кому доверяет. Кроме того, в этот день украинцы смогут принять участие в обсуждении пяти важных для страны вопросов. Один из них – "Поддерживаете ли создание свободной экономической зоны на Донбассе?" - крайне важен для Донбасса", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Кириленко отметил, что СЭЗ для Донецкой области означает снижение налогов для бизнеса, создание новых предприятий и рабочих мест, высокую зарплату и инвестиции в развитие.

"Донецкая область получит шанс стать одним из самых зажиточных регионов Украины", - убежден он.

Теги: #кириленко #ога #сэз #донецкая_область
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