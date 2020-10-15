Политика

12:10 15.10.2020

В КИУ обеспокоены криминализацией избирательного процесса на местных выборах

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В Комитете избирателей Украины (КИУ) обеспокоены ростом случаев применения насилия в ходе избирательного процесса на местных выборах, заявляет глава КИУ Алексей Кошель.

"Действия, которые беспокоят – это факты криминализации или факты насилия, которые проявляются во время избирательной кампании. Я не хочу нагнетать панику, не хочу говорить о том, что выборы переходят в плоскость начала 90-х годов, потому что во время предыдущих избирательных кампаний, в частности в 2015 году (на местных выборах – ИФ) мы также наблюдали ряд фактов насилия на выборах", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, наблюдатели КИУ зафиксировали более 20 фактов насилия за последние две недели избирательной кампании.

Он также отметил, что в ходе нынешней избирательной кампании наблюдается также несравнимо масштабный процесс порчи агитационных материалов.

По его словам, если во время местных выборов 2015 года и во время парламентских и президентских выборов 2019 года такие случаи были скорее исключением из правил, и нельзя было говорить о тенденции, то "особенности выборов 2020 года – это массовая порча агитационных материалов: заклеивание, бросание краской, перечеркивание, разрезание".

Глава КИУ считает, что причиной данной тенденций может быть рост цены мандата, так как громады получили полномочия и средства.

"Политики получили возможность в громадах реализовывать 

Теги: #киу #выборы
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