Политика

13:44 14.10.2020

Разумков допускает, что Рада в ноябре примет законопроект о референдуме

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Разумков допускает, что Рада в ноябре примет законопроект о референдуме

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, когда парламент примет законопроект о народовластии.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.

Теги: #референдум #рада #разумков
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