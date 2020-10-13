Политика

17:29 13.10.2020

На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

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На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

При подготовке вопросов и тем, которые будут выноситься на консультативный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, необходимо присутствие социологов, которые смогут дать свое заключение об их ангажированности и корректности, сказал агентству "Интерфакс-Украина" во вторник заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

"Это так называемый сплошной опрос, он не требует, в общем-то, даже подсчета вероятности ошибки, так что в принципе, с социологической точки зрения это вполне корректно (проводить опрос у избирательных участков - ИФ). Судить о том, насколько корректно это совмещать с выборами можно будет только после того, как появятся сами вопросы, потому что если эти вопросы сами по себе корректны и нейтральны, то нормально, а если они ангажированы и некорректны - тогда можно считать, что это несовместимо с выборами", - сказал Головаха

По словам заместителя директора Института социологии, подобного рода опросы не являются репрезентативными. "Это ни в коей мере не полная репрезентация населения, а именно общественное мнение той части населения, которая участвует в выборах и, соответственно, социально активна и имеет решающий голос в стране - так-то следует рассматривать. Ошибку тут даже нет смысла рассчитывать, потому что это, как бы вы не считали, мнение активной части населения", - заявил социолог.

Он также сказал, что предлагаемые президентом замеры общественного мнения называются сплошным опросом, и социологи вовлечены в него на этапе подготовки тем и формулировок вопроса, на которой отвечают граждане.

"Такой опрос социологами не проводится, нет смысла их привлекать, потому что это же опрос аналогичный выборам. Выборы организовывают отнюдь не социологи. Социологи обязательно должны присутствовать при обсуждении формулировок вопросов и даже тем, которые выносятся на такое всенародное голосование. Здесь было бы конечно уместно мнение социологов по поводу этих вопросов, потому что от этого зависит вообще допустимость такого рода опросов. И, кстати говоря, очень важный пункт о совместимости таких вопросов с выборами: не будут ли они отпекать от выборов, не будут ли они воздействовать на мнение избирателей - тут очень важно проконсультироваться с профессионалами, а социологи в этой области профессионалы", - заявляет Головаха.

Теги: #опрос #головаха
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