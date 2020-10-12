Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

МИД Литвы принял решение отозвать еще шесть своих дипломатов из Минска и Гродно в связи с ультиматумом белорусских властей.

"Учитывая ультимативные требования и отзывая еще шесть дипломатов из Минска и Гродно, мы стремимся остановить процесс ограничения дипломатических контактов", - сообщила агентству BNS представитель МИД Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

"Белорусская сторона не учла наши компромиссные предложения и продолжала ультимативно требовать сокращения количества литовских дипломатов, а когда мы не согласились, то работающих в Беларуси дипломатов намеревались объявить персона нон грата, что значительно ограничило бы возможности дипломатов работать в будущем", - сказала Якилайтене.

Она обратила внимание на тот факт, что министры иностранных дел стран ЕС в понедельник поддержали принципиальное решение расширить список официальных лиц Беларуси, попадающих под санкции, еще на 10 человек, включая Александра Лукашенко.

2 октября Беларусь отозвала послов из Вильнюса и Варшавы и призвала Литву с Польшей отозвать своих послов из Минска, а также сократить количество дипломатического персонала, от Литвы потребовали отозвать 11 дипломатов, от Польши - 32. Польша сразу подчинилась этому требованию, литовская дипломатическая служба сначала решила ограничиться отзывом шести дипломатов. Выражая солидарность с Литвой и Польшей, своих послов из Минска отозвало большинство стран Евросоюза и Великобритания.