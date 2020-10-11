На саммите Украина-ЕС у Зеленского не было никаких "поблажек" - замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел на саммите Украина-ЕС 6 октября в Брюсселе честный открытый разговор с руководителями Европейского союза, и для украинской стороны на этом саммите не было никаких "поблажек", отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Институты ЕС – это не какие-то сентиментальные органы или люди, которые будут делать какие-то поблажки. Был честный, открытый разговор. И на саммите, на пленарном заседании президент Зеленский беседовал тет-а-тет с Шарлем Мишелем. Поэтому никаких поблажек Украине не было. А то, что должно быть оценено как прогресс, было оценено", - сказал Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя звучащие мнения, что руководство ЕС на саммите воздерживалось от критики украинской власти, дабы с самого начала не ухудшать отношения.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины считает абсолютно некомпетентными тех, кто говорит о "первой встрече" Зеленского с руководителями ЕС.

"Президент Зеленский уже имел коммуникацию с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, с которым они говорили по телефону, и у них была личная встреча, когда он (Мишель – ИФ) еще не был на этой должности, но уже знал о назначении. С председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая физически не присутствовала на саммите, президент также несколько раз говорил по телефону, в том числе накануне саммита. Встретились с высоким представителем ЕС по иностранным делам и по политике безопасности Жозепом Боррелем за десять дней до саммита", - отметил он.

Жовква указал, что на саммите в Брюсселе говорили и об определенных критических вещах, например, об антикоррупционной инфраструктуре.

"Для ЕС важно, чтобы антикоррупционная политика и в дальнейшем осуществлялась, чтобы деятельность антикоррупционных органов была независимой. И президент Зеленский в очередной раз заверил, что он – абсолютный сторонник этой политики, и независимость деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет абсолютно обеспечена. ЕС услышал и согласился с этой позицией", - подчеркнул он.