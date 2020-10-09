Политика

14:14 09.10.2020

Ежегодная индексация пенсий должна быть урегулирована законом – Третьякова

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Ежегодная индексация пенсий должна быть урегулирована законом – Третьякова

Ежегодная индексация пенсий в Украине должна быть урегулирована законодательством, считает председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа”).

"Этот вопрос должен быть закреплен в законе, а не в постановлениях правительства. Ведь согласно 92-й статье Конституции Украины основы социальной защиты, формы и виды пенсионного обеспечения определяются исключительно законами”, - цитирует пресс-служба комитета по вопросам социальной политики Третьякову на заседании рабгруппы по вопросам пенсионной реформы, организованной Министерством социальной политики Украины.

Глава комитета сообщила, что в настоящее время Кабинет министров разрабатывает такой законопроект.

Третьякова также считает, что в украинском законодательстве должны быть разграничены понятия трудовых пенсий и другие виды пожизненного содержания.

"Государство берет на себя часть финансового обязательства по пожизненному содержанию людей, например, с орфанными заболеваниями, отдельными видами инвалидности и прочее. Такое обеспечение наряду с трудовой пенсией, также называется пенсией. Эти понятия нужно разграничить и упорядочить”, - отметила Третьякова.

Она высказалась за то, чтобы Кабинет министров подготовил "законопроект именно о трудовой пенсии, который бы содержал перечень видов трудовой пенсии в Украине для обеспечения человека наемного труда в почтенном возрасте".

Теги: #третьякова #слуга_народа #пенсии
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