Ежегодная индексация пенсий должна быть урегулирована законом – Третьякова

Ежегодная индексация пенсий в Украине должна быть урегулирована законодательством, считает председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа”).

"Этот вопрос должен быть закреплен в законе, а не в постановлениях правительства. Ведь согласно 92-й статье Конституции Украины основы социальной защиты, формы и виды пенсионного обеспечения определяются исключительно законами”, - цитирует пресс-служба комитета по вопросам социальной политики Третьякову на заседании рабгруппы по вопросам пенсионной реформы, организованной Министерством социальной политики Украины.

Глава комитета сообщила, что в настоящее время Кабинет министров разрабатывает такой законопроект.

Третьякова также считает, что в украинском законодательстве должны быть разграничены понятия трудовых пенсий и другие виды пожизненного содержания.

"Государство берет на себя часть финансового обязательства по пожизненному содержанию людей, например, с орфанными заболеваниями, отдельными видами инвалидности и прочее. Такое обеспечение наряду с трудовой пенсией, также называется пенсией. Эти понятия нужно разграничить и упорядочить”, - отметила Третьякова.

Она высказалась за то, чтобы Кабинет министров подготовил "законопроект именно о трудовой пенсии, который бы содержал перечень видов трудовой пенсии в Украине для обеспечения человека наемного труда в почтенном возрасте".