Политика

20:59 08.10.2020

Минфин США ввел санкции против 18 крупных банков Ирана

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Минфин США ввел санкции против 18 крупных банков Ирана

Минфин США ввел ограничительные меры против 18 крупных банков Ирана, говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

"Наши программы санкций будут существовать до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности и не закроет свои ядерные программы", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Он отметил, что этими действиями администрация США продолжает свою политику, направленную на то, чтобы отрезать Ирану доступ к американским финансам.

"Управление по контролю над иностранными активами Минфина США вводит санкции против 18 крупных иранских банков", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, санкции вводятся против таких банков, как Mehr Iran Credit Union Bank, Amin Investment, Khavarmianeh Bank, Tosee Taavon Bank, Hekmat Iranian Bank и других финансовых организаций.

Теги: #сша #санкции #иран
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