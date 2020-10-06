Президент Евросовета говорит о важности достижения результатов в борьбе с коррупцией в Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель говорит о важности достижения результатов в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

"Для нас важна независимость (антикоррупционных институций), чтобы гарантировать эффективную борьбу с коррупцией и эффективность, чтобы достигать конкретных результатов", - сказал он во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по окончании саммита Украина-ЕС.

По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнения о ситуации в стране.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на реализацию реформ. Мы видели приверженность Зеленского с конкретными результатами. Но это не так просто, потому что перед ним стоят трудности и препятствия. Ему нужна большая политическая воля", - добавил Мишель.