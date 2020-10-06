Политика

20:46 06.10.2020

Президент Евросовета говорит о важности достижения результатов в борьбе с коррупцией в Украине

1 мин читать
Президент Евросовета говорит о важности достижения результатов в борьбе с коррупцией в Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель говорит о важности достижения результатов в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

"Для нас важна независимость (антикоррупционных институций), чтобы гарантировать эффективную борьбу с коррупцией и эффективность, чтобы достигать конкретных результатов", - сказал он во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по окончании саммита Украина-ЕС.

По его словам, в ходе встречи стороны обменялись мнения о ситуации в стране.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на реализацию реформ. Мы видели приверженность Зеленского с конкретными результатами. Но это не так просто, потому что перед ним стоят трудности и препятствия. Ему нужна большая политическая воля", - добавил Мишель.

Теги: #коррупция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:55 06.10.2020
Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

Киев и Брюссель договорились о дальнейшей экономической интеграции в ряде сфер – совместное заявление по итогам саммита

19:02 06.10.2020
Президент Евросовета сказал на саммите, что ЕС видит дополнительный потенциал Соглашения об ассоциации, отметил реформы в Украине – источник

Президент Евросовета сказал на саммите, что ЕС видит дополнительный потенциал Соглашения об ассоциации, отметил реформы в Украине – источник

09:26 06.10.2020
В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

В Украине за сутки 4348 заболевших Covid-19, 2149 выздоровели, 90 умерли

08:23 06.10.2020
В Луганской области спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара

В Луганской области спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара

07:50 06.10.2020
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня

06:52 06.10.2020
Умер от коронавируса академик НАН Украины Ярослав Олейник

Умер от коронавируса академик НАН Украины Ярослав Олейник

06:40 06.10.2020
В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС

В Брюсселе пройдет 22 саммит Украина-ЕС

04:31 06.10.2020
В Киеве ТРЦ "Гулливер" в честь "Прайд месяца 2020" будет подсвечиваться разноцветным флагом

В Киеве ТРЦ "Гулливер" в честь "Прайд месяца 2020" будет подсвечиваться разноцветным флагом

03:36 06.10.2020
Правоохранители расследуют обстоятельства гибели на пожаре ребенка в Подольском районе Киева

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели на пожаре ребенка в Подольском районе Киева

01:43 06.10.2020
В пригородном транспорте Киева вводится бесконтактная оплата проезда

В пригородном транспорте Киева вводится бесконтактная оплата проезда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Евросовет определит в октябре позицию ЕС по произошедшему с Навальным по выводам доклада ОЗХО - Мишель

Мишель вновь призвал РФ выполнить взятые обязательства в рамках имплементации Минских договоренностей

Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами

ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

Зеленский: Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление Навального после получения деталей

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА