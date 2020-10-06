Политика

20:35 06.10.2020

ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

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ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

Европейский союз признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции.

"Мы подтвердили нашу приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе, путем продолжения тесного сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижение реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки зеленых и цифровых преобразований и повышения устойчивости", - отмечается в заявлении лидеров ЕС и Украины, сделанном во вторник в Брюсселе по результатам саммита Украина-ЕС.

Стороны обсудили имплементацию Соглашения об ассоциации с момента вступления в силу в сентябре 2017 года.

"В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации", - сказано в заявлении.

В этой связи лидеры согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств.

"Мы приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины", - констатируется в документе.

Лидеры договорились осуществить в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения, как это предусмотрено Соглашением.

Кроме того, лидеры подтвердили готовность поддерживать макроэкономическую стабильность Украины, соблюдать обязательства МВФ и реализовать все среднесрочные условия, согласованные в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включая сильный и независимый Национальный банк Украины.

"ЕС подтвердил свою весомую поддержку Украине и ее обусловленность эффективным внедрением реформ и политических мероприятий. Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке после Революции Достоинства, ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микро-производства, малых и средних предприятий (МСП), в том числе за счет кредитования в местной валюте, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины. ЕС также продолжает поддерживать Украину в вопросах децентрализации и укрепления местного самоуправления, а также в усилении борьбы с коррупцией", - отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины.

"Мы отметили важность продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформам. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемиологические условия", - подчеркнули они.

В заявлении также приветствуется встреча лидеров Восточного партнерства, которая состоялась в формате видео-конференции 18 июня 2020.

"Принимая во внимание результаты и ориентиры этой встречи и основываясь на Совместном коммуникации от марта 2020 мы подтвердили стратегическую важность этого партнерства и ожидаем проведения Шестого саммита Восточного партнерства в 2021 году, во время которого, как предполагается, будут приняты долгосрочные политические цели и следующее поколение достижений ВП после 2020 года на основе этих целей и взносов государств-членов и стран-партнеров", - заявили лидеры.

Теги: #ес #поддержка #ассоциация
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