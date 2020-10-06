Политика

20:26 06.10.2020

Зеленский: Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление Навального после получения деталей

1 мин читать
Зеленский: Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление Навального после получения деталей

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление российского оппозиционера Алексея Навального после получения всех новых деталей.

"Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на заявление Организации по запрещению химоружия, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок".

Теги: #санкции #навальный #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:53 06.10.2020
Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

18:14 06.10.2020
ЕС и исполнительный совет ОЗХО обсудят в ближайшее время реакцию на отравление Навального

ЕС и исполнительный совет ОЗХО обсудят в ближайшее время реакцию на отравление Навального

05:36 06.10.2020
В Гааге открывается 95-я сессия Исполнительного совета ОЗХО

В Гааге открывается 95-я сессия Исполнительного совета ОЗХО

11:35 05.10.2020
В посольстве США в Украине разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

В посольстве США в Украине разъяснили последствия введенных против Деркача санкций

20:11 02.10.2020
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

19:03 02.10.2020
Минфин США ввел санкции против восьми белорусских официальных лиц

Минфин США ввел санкции против восьми белорусских официальных лиц

17:32 02.10.2020
ЕС утвердил санкции против Беларуси

ЕС утвердил санкции против Беларуси

08:24 02.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

19:08 01.10.2020
Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

Совет ЕС ввел антироссийские санкции, связанные со строительством Крымского моста

08:38 01.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 42 человека, 135 - на амбулаторном лечении

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 42 человека, 135 - на амбулаторном лечении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель: ЕС не раздает деньги просто так, его помощь Украине связанна с реформами

ЕС признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции

ЕС осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины РФ – совместное заявление по итогам саммита

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

ЕС приветствует обновленное обязательство Украины по деолигархизации

Украина и ЕС будут сотрудничать над доступом к будущей вакцине от COVID-19 – заявление по итогам саммита

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года – Зеленский

ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины – заявление по итогам саммита

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает – Зеленский

ЕС отмечает значительный прогресс Украины в реформах за последний год - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА