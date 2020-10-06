Зеленский: Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление Навального после получения деталей

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова будет присоединиться к санкциям международных партнеров за отравление российского оппозиционера Алексея Навального после получения всех новых деталей.

"Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на заявление Организации по запрещению химоружия, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок".